В Госдуме прокомментировали намерение Рады лишить госнаград артистов

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал законодательную инициативу украинских властей, предполагающую лишение ряда артистов из России и Украины государственных наград, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, Киев ищет любые поводы для демонстрации русофобии, а также стремится сорвать контакты между российскими и украинскими гражданами.

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«Политическая элита Украины, власти Украины ищут любых поводов для того, чтобы нанести какой-то вред России и людям в России и продемонстрировать свою русофобию, сорвать любые контакты между русскими и украинцами», — сказал Затулин.

Политик подчеркнул, что у законопроекта «радужные» перспективы быть окончательно принятым.

Ранее сообщалось, кого Украина может лишить госнаград.