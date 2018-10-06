В Раде предложили лишить наград Баскова и Киркорова

В Верховной раде предложили ввести персональные санкции и лишить госнаград ряд украинских и российских артистов за «антиукраинскую деятельность». Документ опубликован на сайте Рады.

Предлагается лишить звания народного артиста Украины певцов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Ани Лорак и Таисию Повалий.

Реклама

«Целью постановления является осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса» — говорится в документе.

Также предлагается лишить звания заслуженного артиста Украины Виталия Козловского и Светлану Лободу.

Законопроект «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер» был зарегистрирован в Верховной раде в 3 октября.