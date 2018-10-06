В Париже похоронили Шарля Азнавура

На кладбище в Монфор-л'Амори в Париже прошли похороны шансонье Шарля Азнавура, который умер в понедельник в возрасте 94 лет, передает BFM.

Церемония прошла без присутствия прессы, в узком кругу родственников.

Азнавур был похоронен в семейном склепе, где находится прах родителей певца и одного из его сыновей.

Ранее Франция простилась с Шарлем Азнавуром во время печальной и тихой церемонии в Париже. Сказать прощальные слова над гробом Азнавура, скончавшегося 1 октября в возрасте 94 лет, в мемориальный комплекс «Дом инвалидов» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, актер Жан-Поль Бельмондо и другие политики и знаменитости.