Порошенко рассказал о концерте Кабалье

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Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что ему «посчастливилось» побывать на концерте испанской оперной дивы Монсеррат Кабалье.

«В вечность ушла непревзойденная оперная дива Монсеррат Кабалье», — написал Порошенко.

Также он рассказал, что ему «посчастливилось» побывать на концерте Кабалье. Он отметил, что его «поразил» талант певицы и ее «неиссякаемая энергия».

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«Вечная память легенде мировой сцены и сочувствие родным», — заключил Порошенко.

Ранее российский певец Николай Басков рассказал, что не может поверить в смерть Кабалье.

Он также рассказал, как познакомился с Кабалье в 2000 году: продюсер певца отправил ей записи оперных партий Баскова, так как певица искала для выступлений молодого талантливого тенора.