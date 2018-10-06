В Париже открыли мемориальную доску Репину и Поленову

На Монмартре в Париже в субботу, 6 октября, открылась мемориальная доска в честь русских художников Василия Поленова и Ильи Репина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правнучка художника Поленова и директор его музея Наталья Поленова заявила, что открытие мемориальной доски является «свершением».

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«То, что нам разрешили установить эту доску, то, что к нам так благожелательно отнеслись жильцы этого дома, говорит о том, что имена Василия Поленова и Ильи Репина близки не только нам, русским людям, но и европейцам тоже», — сказала Поленова.

Доска установлена на доме на улице Верон на Монмартре. В этом доме у Репина и Поленова была мастерская, в которой они работали.

Ранее сообщалось, что мужчина повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковке.