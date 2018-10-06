Басков отреагировал на новость о смерти Монсеррат Кабалье

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Российский певец Николай Басков рассказал, что не может поверить в смерть оперной певицы Монсеррат Кабалье, передает сайт kp.ru.

Он также рассказал, как познакомился с Кабалье в 2000 году. Продюсер певца отправил ей записи оперных партий Николая Баскова, так как певица искала для выступлений молодого талантливого тенора.

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«Огромная и совершенно невосполнимая потеря для меня и для всей мировой музыки. Выражаю искренние соболезнования семье, плачу вместе с ними. Я не могу в это поверить... 18 лет дружили...Для меня это целая жизнь, я ведь с детства был фанатом этой великой женщины», — сказал он.

Басков добавил, что эта трагедия не укладывается у него в голове.

Ранее российский пианист Денис Мацуев назвал дуэт оперной певицы Монтсеррат Кабалье с Фредди Меркьюри прорывом в космос.