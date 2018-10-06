Названа дата прощания с Монсеррат Кабалье
Церемония прощания с оперной певицей Монсеррат Кабалье состоится в воскресенье, 7 октября, передает РИА «Новости».
Церемония прощания с певицей пройдет в Барселоне, в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. Похороны состоятся на следующий день, 8 октября, в полдень.
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В Барселоне на 86-м году жизни умерла испанская оперная певица Монсеррат Кабалье.
По информации СМИ, в последние недели она находилась в клинике в связи с проблемами с желчным пузырем.