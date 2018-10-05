Назван победитель шоу «Голос. 60+»
Лидия Музалева стала победителем первого сезона вокального проекта «Голос.60+».
Ее основным конкурентом стал Евгений Стругальский.
Лучшим наставником на шоу зрители признали певицу Пелагею.
Первый сезон новой версии популярного шоу вышел в коротком формате, в который вошло четыре выпуска. В проекте приняли участие люди, родившиеся не позднее 1958 года. Наставники отбирали всего по четыре конкурсанта на слепых прослушиваниях, которые продолжались в течение двух эпизодов.