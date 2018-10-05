Франция простилась с Шарлем Азнавуром

Франция простилась с шансонье Шарлем Азнавуром во время печальной и тихой церемонии в Париже, передает Independent.

Сказать прощальные слова над гробом Азнавура, скончавшегося 1 октября в возрасте 94 лет, в мемориальный комплекс «Дом инвалидов» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, актер Жан-Поль Бельмондо и другие политики и знаменитости.

Покрытый французским триколором гроб певца армянского происхождения вынесли к участникам церемонии под традиционную армянскую мелодию. «Каждый армянин считает его близким родственником. Ведь Азнавур — один из тех, кто сделал Армению великой страной», — сказал в своей прощальной речи Пашинян. «Так много десятилетий Азнавур делал нашу жизнь милее и утолял нашу грусть», — поделился над гробом Макрон.

Шарль Азнавур скончался от кардиореспираторной недостаточности 1 октября. Ему было 94 года.