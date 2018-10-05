Бен Аффлек впервые рассказал об алкогольной зависимости
Американский актер Бен Аффлек нарушил молчание по поводу курса по лечению от алкоголизма, который он проходил в одной из клиник. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Актер разместил открытое письмо, в котором поблагодарил близких и поклонников за оказанную поддержку. В настоящее время он находится на амбулаторном лечении. По словам актера, борьба с зависимостью является сложной и продолжается всю жизнь.
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«Процесс требует постоянной и полной отдачи. Я борюсь за себя и свою семью», — заявил Аффлек.
Ранее сообщалось, что проблемы с алкоголем могут стоить Аффлеку роли Бэтмена.