«Веном» метит в лидеры бокс-офиса в США

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После мировой премьеры фильм «Веном» имеет все шансы стать лидером бокс-офиса в первые выходные проката в США, считают эксперты.

Как пишет The Hollywood Reporter, для студии Sony «Веном» может стать реальным шансов расширить свою супергеройскую вселенную и дальше делать фильмы не только о Человеке-пауке, но и о других персонажах комиксов Marvel.

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Картина Рубена Фляйшера с бюджетом в $100 млн, в которой Том Харди сыграл захваченного инопланетным существом антигероя — это первый фильм о супергероях в прокате с июля, когда вышел «Человек-муравей и оса», и последний — до декабря, когда в прокат отправится «Аквамен».

По сюжету, журналист Эдди Брок сталкивается с существом-симбиотом, подчиняющим себе его тело и разум. В российский прокат «Веном» выходит 4 октября.