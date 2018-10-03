Поклонская снялась в художественном фильме «Ополченочка»

Депутат российской Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская снялась в полнометражном художественном фильме самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) «Ополченочка», передает «Луганскинформцентр».

Сообщается, что Поклонская в фильме играет камео. По сюжету она на брифинге в 2016 году комментирует ситуацию в Донбассе.

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Как отмечается, сцены с участием Поклонской были сняты с первого дубля. Также экс-прокурор посмотрела и прокомментировала тизер фильма.

«Вы большие молодцы, у меня дрожь по коже, правда, дух захватывает! Вот, что значит простое слово — патриотизм. Сколько душ, сколько жизней, сколько судеб оно в себя включает!» — сказала Поклонская.

Издание подчеркивает, что депутат родилась в поселке Михайловка Луганской области.

Ранее Поклонская рассказала о своем медовом месяце.