Суд арестовал подозреваемого в развращении несовершеннолетнего актера из «Глухаря»

Пресс-секретарь Кунцевского суда Москвы Дарья Галкина заявила, что суд санкционировал арест актера Михаила Фатеева, которого задержали за интимную переписку с несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, суд удовлетворил ходатайство следователя.

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Ранее сообщалось, что Фатеева задержали в Москве за интимную переписку с несовершеннолетним.

Как отмечалось, против Фатеева было возбуждено дело по статьям «развратные действия и распространение порнографических материалов».

Михаил Фатеев снимался в более чем 30 фильмах, в том числе «Марш Турецкого», «Диверсант» и «Глухарь».