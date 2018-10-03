Российский миллиардер требует миллионы от Sotheby's

Российский бизнесмен, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев хочет потребовать с аукционного дома Sotheby's $380 млн, передает Bloomberg.

В поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк) иске Рыболовлев утверждает, что именно такой ущерб был нанесен ему при продаже произведений живописцев начала XX века.

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Аукционный дом Рыболовлев обвиняет в пособничестве мошенникам. Миллиардер уверен, что, приобретая у арт-дилера Ива Бувье почти четыре десятка произведений искусства за $2 млрд, он переплатил более половины суммы. От арт-дилера он требует возврата денег.

Всего с 2003 года Рыболовлев при посредничестве Бувье купил 38 картин, среди которых работы Амедео Модильяни, Густава Климта, Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо, Поля Гогена, Марка Ротко и др.

Ранее сообщалось, что сорвалась презентация самой дорогой картины в мире авторства да Винчи.