Актера из «Глухаря» задержали за развращение несовершеннолетнего

Актера Михаила Фатеева задержали в Москве за интимную переписку с несовершеннолетним, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

По данным Следственного комитета, 44-летний житель Москвы был задержан за то, что «в июле 2018 года, используя мобильный телефон, через интернет переписывался на интимные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения».

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Дело возбуждено по статьям «развратные действия и распространение порнографических материалов».

В СК не раскрыли личность задержанного.

По данным источника в правоохранительных органах, задержанный — Михаил Фатеев 1974 года рождения — актер Театра Романа Виктюка, он снимался в более чем 30 фильмах, в том числе «Марш Турецкого», «Диверсант» и «Глухарь».