Pharaoh пожаловался Дудю на сексуальные домогательства

Рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, побеседовал с журналистом Юрием Дудем о себе и своей карьере. Интервью с музыкантом опубликовано на YouTube-канале Дудя.

В частности, Голубин пожаловался на сексуальные домогательства во время своих концертов. По словам Pharaoh, его фанатки не могут сдержать себя и пытаются потрогать его за интимные места и спустить с музыканта штаны.

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Рэпер признался, что он не стал бы вступать даже в мимолетную сексуальную связь с фанатками, потому что это «просто и неинтересно». «Я выбираю телок, которые вообще особо не знают, кто я», — поделился Pharaoh.

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