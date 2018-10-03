Воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил об угрозах от СБУ

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе, обвинил СБУ в слежке и угрозах, передает РИА «Новости».

По словам Пашинина, действия украинских спецслужб могут напрямую привести к его преждевременной смерти.

«Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с такой мерзкой походкой», — заявил Пашинин.

В беседе с журналистами актер рассказал, что во время телефонного разговора с представителем СБУ говорил «чудовищные вещи». Пашинин утверждает, что делал это специально, чтобы спецслужбы могли использовать его слова против него, и тогда у него будут доказательства того, что за ним следят.