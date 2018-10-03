СК пообещал проверить песню Монеточки и Noize MC

В столичном управлении МВД пообещали, что Следственный комитет (СК) проверит песню хип‐хоп исполнителя Noize MC и певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Об этом сообщает «360».

Отмечается, что правоохранительные органы обратят внимание на композицию после обращения московского адвоката Сергея Афанасьева. Речь идет о песне «Чайлдфри».

Реклама

По мнению Афанасьева, текст музыкального произведения может быть неправильно понят несовершеннолетними слушателями.

Ранее сообщалось, что певице Монеточке запретили снимать клип на песню «Нимфоманка» в помещениях Пушкинского музея.