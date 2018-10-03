Мишель Уильямс перевоплотится в астронавта

Американская актриса Мишель Уильямс рассказала о своей новой роли в фильме «Челленджер». Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что картина, которую спродюсируют Джон и Арт Линсоны и снимет Мартин Зандвлиет, расскажет о трагедии 1986 года, когда шаттл ««Челленджер» с семью американскими астронавтами на борту был уничтожен из-за взрыва топливного бака в начале полета.

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Согласно имеющейся информации, Уильямс сыграет погибшую учительницу и американского астронавта Кристу МакОлифф, которая должны была стать первой простой гражданкой США, отправившейся в космос.

Ранее сообщалось, что Уильямс тайно вышла замуж за автора песен, музыканта и продюсера Фила Элверума.