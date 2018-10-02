Mashable: интернет-троллей из России заметили за публикацией негатива о «Звездных войнах»

Более 50% негативных комментариев о фильме «Звездные войны: Последние джедаи» было опубликовано ботами и троллями, которые в том числе были из России, пишет интернет-издание Mashable со ссылкой на опубликованное исследование ученого из Университета Южной Калифорнии Мортэна Бэя.

В своем исследовании он проанализировал все сообщения в твиттере, отправленные режиссеру фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райану Джонсону в течение семи месяцев после выхода фильма в 2017 году.

Из почти тысячи пользователей, которые отправили сообщения в твиттере режиссеру фильма в этот период, 16 — предположительно являются учетными записями троллей из России. В большинстве они публиковали сообщения с негативной окраской, отмечается в материале. В частности, информация о том, что твиттер-аккаунты связаны с Россией основаны на списке из 2752 учетных записей, которые сама компания Twitter связала с российским «Агентством интернет-исследований», известную как «фабрика троллей».