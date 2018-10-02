Названо место похорон Романа Карцева

Исполняющая обязанности директора продюсерского центра Москонцерта Людмила Карчевская рассказала о том, где и когда состоятся похороны народного артиста России Романа Карцева.

Как рассказала Карчевская в беседе с ФАН, Карцева похоронят на Троекуровском кладбище, на Аллее актеров. «Но пока не решили, где будут прощаться с народным артистом. Стоит вопрос — или это будет Дом литераторов, или это будет Союз театральных деятелей РФ, или это будет Московский театр «Et Cetera» под руководством Александра Калягина», — поделилась она.

Кроме места прощания, неизвестны пока и дата и время похорон.

Советский и российский актер театра, кино и эстрады Роман Карцев скончался 2 октября после непродолжительной болезни.