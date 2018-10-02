Умер Роман Карцев

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Супруга юмориста Михаила Жванецкого Наталья у себя в Facebook сообщила о смерти артиста Романа Карцева.

Карцеву было 79 лет. Причины смерти народного артиста России пока не раскрываются.

Артист театра, эстрады и кино Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе. После школы в 1956 году работал на швейной фабрике, тогда же стал выступать в драмкружке. Позже в студенческом театре «Парнас-2» познакомился с будущим постоянным партнером по сцене Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. В 1972 году заочно окончил ГИТИС. Первые миниатюры Карцева, Ильченко и Жванецкого сразу стали популярны на телевидении, а многие из них, такие как «Авас» и «Раки», зритель помнит и сейчас.

В кино снимался в эпизодических характерных ролях, появившись в таких популярных картинах, как «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита». В последний раз в полнометражном фильме снялся в 2010 году, сыграв одесского таксиста в картине Станислава Говорухина «В стиле jazz».