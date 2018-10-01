Изабель Юппер потребовала освободить Сенцова

Французская актриса Изабель Юппер призвала освободить украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание за терроризм в России. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке режиссер Кристоф Ружжиа.

Он выложил фотографию актрисы, которая держит в руках изображение Сенцова с лозунгом, призывающим к его освобождению.

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«Изабель Юппер со съемок призывает к немедленному освобождению Олега Сенцова и других украинских политических заключенных, отбывающих наказание в России», — говорится в посте.

Ранее в ходе своего выступления на заседании ассамблеи Межпарламентского союза председатель немецкого Бундестага Норберт Ламмерт выразил солидарность с режиссерами Олегом Сенцовым и Кириллом Серебренниковым.