Канье Уэст пояснил свое требование аннулировать поправку, отменяющую рабство

Американский рэпер Канье Уэст пояснил свои слова о 13-й поправке к Конституции США на шоу Saturday Night Live. Об этом сообщает Deadline.

Появившись на шоу в бейсболке со слоганом президента США Дональда Трампа «Make America Great Again», Уэст произнес речь, в которой заявил, что Трамп должен отменить 13-ю поправку, введенную в 1865 году и запрещающую рабство.

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Позднее в твиттере рэпер попытался оправдаться, назвав 13-ю поправку «скрытым рабством, означающим, что оно никогда не кончалось». Сторонников Трампа он назвал «исцеляющим решением» этой проблемы.

Отмечается, что многие знаменитости осудили высказывания Уэста. Среди тех, кто выступил с критикой, были актеры Крис Эванс, Майкл Раппапорт и Брэндон Раут.