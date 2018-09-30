Пельш рассказал об обмане на программе «Розыгрыш»

Телеведущий Валдис Пельш поделился воспоминаниями о программе «Розыгрыш», выходившей на Первом канале с 2003 по 2012 год. Об этом сообщает StarHit.

Пельш признал, что авторы программы в какой-то мере обманывали зрители, и ему до сих пор стыдно за это.

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«В «Розыгрыше» были события, за которые мне стыдно, хотя я не имею никакого отношения к авторской задумке. Потому что у нас было несколько ситуаций, когда «сливали» звездам розыгрыш, и они просто не приезжали, а съемки — это дорогое развлечение», — отметил ведущий.

По его словам, в какой-то момент редакторы передачи решили не посвящать Пельша и его соведущую Татьяну Арно в детали розыгрыша, чтобы не допустить утечек.

Также Валдис Пельш признался, что его самого разыграть не получилось.

«Я не мог запретить продюсерам разыгрывать меня, но я сыграл на их жадности, объяснив, что я знаю технологию и рабочие моменты «Розыгрыша», поэтому у них все может пойти насмарку», — объяснил ведущий.

Тем не менее Пельш называет участие в «Розыгрыше» бесценным опытом, отмечает StarHit.