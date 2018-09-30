Экс-солистка «ВИА Гры» испытала унижение на концерте и расплакалась

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни, после которого не смогла сдержать слез. Об этом певица рассказала в инстаграме.

Седокова сообщила, что выступила на корпоративе.

«Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим», — написала она.

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По ее словам, она пыталась развлекать аудиторию, однако люди в зале проявили абсолютную безразличность.

«Я мечтаю когда-то стать таким большим артистом, чтобы позволить себе никогда не испытывать такое чувство унижения, но я не могу. Мне нужно содержать семью, бизнес», — призналась Седокова.

Певица также рассказала, что после концерта вернулась в номер и разревелась.

«Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жених Ольги Бузовой променял ее на два миллиона рублей.