Канье Уэст выступил в бейсболке со слоганом Трампа на старте SNL

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выступил в бейсболке со слоганом президента США Дональда Трампа на старте шоу Saturday Night Live. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что рэпер исполнил песню в кепке с надписью «Make America Great Again» («Сделай Америку снова великой»), данная фраза была лозунгом Трампа во время предвыборной кампании.

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Ранее сообщалось, что у Канье Уэста произошел конфликт с другим американским исполнителем Снуп Доггом из-за Трампа.

Также стало известно, что Канье Уэст придумал себе новое имя.