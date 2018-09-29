Канье Уэст сменил имя

Рэпер Канье Уэст рассказал, что придумал себе новое имя. Об этом он написал в своем твиттере.

«Вы все знали меня как Канье Уэста. Я — YE», — написал он.

Такое объявление он сделал перед появлением в шоу «Saturday Night Live».

Внезапное изменение имени может быть связано с выпуском его новой музыки, но также «Ye» — это название альбома, выпущенного 1 июня.

Ранее Канье Уэст у себя в твиттере анонсировал выход нового альбома под названием Yandhi и показал его обложку. Альбом выйдет уже 29 сентября и является продолжением альбома рэпера 2013 года под названием Yeezus. Если название Yeezus было сложено из имен «Иисус» и «Канье», то имя нового альбома составлено из имен «Канье» и «Ганди» — почему Уэст сравнил себя с индийским политическим деятелем, станет понятно после выхода релиза.