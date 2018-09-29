Сергей Пенкин задолжал кредитору около 63 млн рублей

Российский певец и композитор Сергей Пенкин задолжал кредитору около 63 млн руб., сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря Дорогомиловского районного суда Анастасию Татарулю.

Отмечается, что суд взыскал с Пенкина по иску Владимира Капустина более 63 млн руб. еще 18 апреля. Апелляционная жалоба на решение уже зарегистрирована в суде.

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По словам пресс-секретаря, договор займа между мужчинами был заключен в августе 2014 года. 1 марта этого года кредитор певца подал иск о взыскании средств.

Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Пенкин пока не выплатил данную сумму. Исполнительное производство было возбуждено 27 июля этого года.

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