На звезде Косби на аллее славы в Голливуде написали «серийный насильник»

На аллее славы в Голливуде на звезде с именем американского комика Билла Косби, которого в США обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании, появилась надпись «серийный насильник» (serial rapist). Об этом сообщает портал TMZ.

Также отмечается, что помимо оскорбления на звезде также был изображен хэштег #metoo, который используют для публикаций на тему изнасилований и сексуальных домогательств.

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Издание отмечает, что ранее на этой неделе на звезде с именем Косби уже писали те же самые слова — «серийный насильник», однако вскоре их стерли.

Ранее сообщалось, что Билла Косби в США приговорили к тюремному заключению. Он проведет за решеткой от трех до десяти лет.