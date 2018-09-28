Маккартни признался, что Леннон похвалил только одну его песню для The Beatles
Британский музыкант Пол Маккартни рассказал, что они во время участия в группе The Beatles соперничали с Джоном Ленноном. Об этом стало известно из отрывка интервью музыканта, опубликованного в твиттере телепередачи «60 minutes».
Он также признался, что из всех песен, которые Маккартни написал для квартета, Леннон за все время существования группы похвалил лишь одну композицию.
«Он писал «Strawberry Fields», я писал «Penny Lane». Он вспоминал свой старый район в Ливерпуле, а я вспоминал свой», — рассказал Маккартни.
По словам музыканта, единственной песней, которую Леннон одобрил, была композиция из альбома «Revolver» под названием «Here, There and Everywhere».
«Это действительно хорошая песня, парень. Я люблю ту песню», — вспоминает слова Леннона Маккартни.
Сам музыкант признался, что хвалил некоторые песни Леннон, но только для этого ему нужно было «быть немного пьяным».
Ранее сообщалось, что Маккартни рассказал о групповой мастурбации в доме Леннона.