В сети поддержали жениха Бузовой, выбравшего вместо нее 2 млн рублей

Пользователи соцсети Instagram обсуждают выбор участника шоу «Замуж за Бузову», который предпочел певице 2 млн руб. Комментаторы вступили в спор на странице Бузовой инстаграме.

Ранее долларовый миллионер Евгений Назаров решил не продолжать борьбу за любовь Бузовой и забрал 2 млн руб. Решение молодого человека настолько расстроило певицу, что она не смогла сдержать слез.

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В комментариях к отрывку из шоу, который она сама опубликовала на своей странице, поклонники певицы поддерживают Бузову и просят ее не плакать.

«Олечка, твои слезы гораздо дороже этого неудачника. Он сделал неправильный выбор», — написал один из подписчиков.

Однако нашлось немало и тех, кто выступил на стороне Назарова.

«Правильно что взял деньги,накинет свои и вложит во что то реально продуктивное», — написал один из пользователей.

«Бузова, ты прикалываешься? Он же на детишек взял, на благотворительность», — отметил другой подписчик.

Ранее сообщалось, что жених Бузовой променял ее на два миллиона рублей.