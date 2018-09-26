Звезда мема о Карле вернется в «Ходячих мертвецов» в новой роли

Эндрю Линкольн, звезда «Ходячих мертвецов» и разошедшегося по интернету мема, в котором он взывает к мальчику Карлу, может вернуться в сериал, передает Entertainment Weekly.

К роли Рика Граймса, которую он воплощал на телеэкране в течение девяти сезонов он, тем не менее, возвращаться не собирается. Сейчас Эндрю Линкольн планирует стать режиссером одного из эпизодов проекта.

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«Я вернусь. Я вернусь, буду тенью ходить за режиссером, а в следующем сезоне хочу снимать сам», — поделился актер, добавив, что ушел из сериала, чтобы больше времени посвящать своим детям.

Если планы Линкольна осуществятся, он станет третьим актером франшизы «Ходячие мертвецы», когда-либо занимавшим режиссерское кресло.