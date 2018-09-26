Ведущий Березин раскрыл завещание Кобзона

Знаменитый ведущий Владимир Березин поделился с порталом «Дни.ру» воспоминаниями о заветах Иосифа Кобзона.

По словам Березина, по совету Кобзона он никогда не садится за кулисами в концертном костюме. «Потому, что, как говорил сам Иосиф Давыдович: «Сяду – стрелка на брюках поломается. Это неудобно. А во-вторых, кто его знает – сможешь ли встать после того, как присядешь», — вспоминает он.

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Также Кобзон научил ведущего помнить о том, что к эстрадным «кланам» не стоит примыкать, слава не вечна, а смерть всех уравняет. Однажды вместе с Кобзоном он летал в Севастополь. «Мы с артистами после самолета сели в автобус, а для Кобзона подали персональную машину. Ему бы и вертолет прислали! Но он отказался: «Нет, я лучше с ребятами в автобусе поеду». И весь путь от Симферополя до Севастополя он в микрофон рассказывал анекдоты», — делится Березин.

Похороны Иосифа Кобзона состоялись 2 сентября. Артист и депутат скончался после долгих лет борьбы с онкологическим заболеванием.