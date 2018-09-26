Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

Американский актер, предприниматель и специальный представитель российского МИДа Стивен Сигал заявил, что «с удовольствием» стал бы главой Приморского края. Слова актера передает РИА «Новости».

«С удовольствием. Я представляю интересы президента [России Владимира] Путина», — сказал Сигал, отвечая на вопрос, хотел бы он стать главой Приморья.

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Также актер, который получил российское гражданство в 2016 году, заявил, что его предки по отцовской линии «отсюда». Поэтому, по его словам, он испытывает особенный интерес к Приморью.

«Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором», — заключил Сигал.

Ранее сообщалось, что Сигал решил открыть школу айкидо в России. Отмечалось, что, вероятнее всего, первая школа Сигала появится в Москве.