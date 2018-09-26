Lil Xan госпитализирован из-за чипсов

Американский рэпер Lil Xan (настоящее имя Диего Лианос) попал в больницу из-за чипсов. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам исполнителя песни Betrayed, ему срочно понадобилась медицинская помощь после того, как он съел кукурузные чипсы Flamin' Hot Cheetos.

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«Просто хочу дать знать всем, что я был в больнице не из-за каких-то наркотиков, а, думаю, из-за того, что съел слишком много чипсов», — заявил Lil Xan.

Он уточнил, что чипсы каким-то образом повредили его желудок.

Ранее сообщалось, что в США американского рэпера Boonk Gang (Джон Роберт Хилл Джуниор) госпитализировали с огнестрельными ранениями.