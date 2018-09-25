Билла Косби приговорили к тюремному заключению

Американский комик Билл Косби был приговорен судом к тюремному заключению по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании, сообщает The Washington Post.

Комика ждет от трех до десяти лет тюремного заключения. При зачитывании приговора судья заявил, что на основании показаний свидетелей и доказательств было установлено, что Косби заренее планировал изнасилование Андреа Констэнд в 2004 году.

Ранее жена Косби Камилл призвала не осуждать его без расследования всех обстоятельств дела.