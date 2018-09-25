Ученые разгадали тайну скандальной картины XIX века

Французские исследователи заявили, что установили личность женщины, изображенной на картине Гюстава Курбе «Происхождение мира», сообщает The Guardian.

На картине изображена обнаженная женщина, лежащая на диване, угол зрения выбран так, что лица женщины не видно. Полотно долгое время считалось провокацией из-за детального изображения женских гениталий. Исследователи предполагали, что на картине могла быть изображена натурщица Курбе Джоанна Хиффернан, однако подтверждений этой версии не было.

Французский историк Клод Шопп утверждает, что в переписке Александра Дюма-сына и Жорж Санд имеются доказательства того, что на картине изображена французская балерина Констанция Квеньё. Квеньё была любовницей османского дипломата Халила Шерифа Паши, который и заказал у Курбе картину для своей коллекции.