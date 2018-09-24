Монсеррат Кабалье попала в больницу

Оперная певица Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне, сообщают испанские СМИ.

85-летняя звезда находится в больнице в отделении интенсивной терапии уже в течение пяти дней. Как рассказали инсайдеры, артистку госпитализировали с жалобами на проблемы с мочевым пузырем. Семья Кабалье уверяет, что сейчас с певицей все в порядке и она скоро вернется к обычной жизни. «Причин для беспокойства нет», — говорят близкие Кабалье журналистам.

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Монсеррат Кабалье уже была госпитализирована в ту же клинику несколько лет назад.

Летом Монсеррат Кабалье рассказала

о судьбе своих русских родственников.