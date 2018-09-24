Sky продался Comcast за $39 млрд

Британский телевизионный вещатель Sky принял предложение конгломерата Comcast, который согласился приобрести телекоммуникационную компанию за $39 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на официальное заявление вещателя.

Отмечается, что независимый комитет на условиях анонимности порекомендовал держателям акций Sky принять предложение Comcast.

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«Поскольку цена предложения Comcast существенно превосходит [все остальные], в интересах всех держателей акций принять это предложение», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Comcast смог предложить ставку выше, чем 21st Century Fox в ходе аукциона за Sky.