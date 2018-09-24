Петросян заявил, что пригрел на груди змею

Российский юморист Евгений Петросян, который в настоящее время разводится со своей супругой Еленой Степаненко, рассказал, что пригрел на груди змею. Об этом артист написал на своей странице в инстаграме.

Петросян разместил архивную черно-белую фотографию, на которой вокруг его шеи обвивается змея. Также уточняется, что владельцем животного является российская дрессировщица Наталья Дурова.

Ранее сообщалось, что Степаненко не пускала Петросяна в квартиру для описи имущества и утверждала, что она находится дома не одна. На эту тему также высказалась журналистка Мариана Саид Шах. Она утверждает, что, согласно результатам ее личного расследования, Елена Степаненко увлечена актером Игорем Христенко.