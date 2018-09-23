Сергей Лазарев стал священником

Российский певец Сергей Лазарев примерил на себя образ священника в новом клипе на песню «Шепот». Ролик размещен на официальной странице певца в YouTube.

В клипе рассказывается история любви священника и прихожанки. Образ Лазарева был создан под влиянием телесериала Паоло Соррентино «Молодой папа», главную роль в котором сыграл британский актер Джуд Лоу.

Ранее в клипе на песню «Цвет настроения синий» Филипп Киркоров предстал в образе рэпера Фейса. В кадре также появились Ольга Бузова в роли кассирши, Григорий Лепс в образе бомжа, рэпер Гнойный в качестве представителя клубной молодежи, «многодетный отец» Тимати и маленький сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, пьющий «вино» из бутылки.