Отца невесты Джастина Бибера сделали профессором в Киеве

Голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры, передает Укринформ.

После церемонии награждения, Болдуин провел встречу со студентами.

«Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы про прекрасных людей, которые творят эти идеи», — рассказал Болдуин студентам.

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Актер сообщил, что в 2020 году он будет снимать фильм на Украине, на который проводит кастинг среди студентов.

Стивен Эндрю Болдуин – американский актер, режиссер и продюсер и автор.

Ранее возлюбленная певца Джастина Бибера, модель и телеведущая Хейли Болдуин заявила, что еще не вышла замуж.