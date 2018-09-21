Рианна стала послом Барбадоса

Певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса, передает CNN.

Рианна, которая также снимается в кино и возглавляет бренд Fenty, после соответствующего распоряжения властей Барбадоса будет заниматься вопросами, связанными с образованием, туризмом и привлечением инвестиций.

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Певица уже становилась культурным послом Барбадоса в 2008 году, тесно работая с министерством туризма. Теперь она сможет действовать от лица своего государства, представляя его в других странах.

Ранее сообщалось, что беременная модель начала рожать прямо во время показа новой коллекции Рианны на Неделе моды в Нью-Йорке.