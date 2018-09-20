Объявлен режиссер нового фильма о Бонде

Американский режиссер Кэри Фукунага займется съемками нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде, передает Daily Mail со ссылкой на заявление команды «бондианы».

Автор сериала «Настоящий детектив» и фильма «Безродные звери» сменит в режиссерском кресле Дэнни Бойла, отказавшегося от этой работы в августе.

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25-й фильм о Бонде начнут снимать на студии Pinewood Studios 4 марта 2019 года. Мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года. «Мы рады работать с Кэри. Его многосторонность и инновационный подход — это прекрасный выбор для следующего фильма о приключениях Джеймса Бонда», — признаются продюсеры Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи.

Ранее сообщалось, что новый фильм о Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли не выйдет в срок.