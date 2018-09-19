СМИ: Монеточке запретили снимать клип «Нимфоманка» в Пушкинском музее

Певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) запретили снимать клип на песню «Нимфоманка» в помещениях Пушкинского музея. Об этом сообщает информационное агентство «InterMedia» со ссылкой на источник на международном форуме «КиноЭкспо».

По словам источника агентства, руководство музея не устроили слова песни, которую планирует экранизировать Монеточка. Отмечается, что теперь команде придется искать новую площадку и, возможно, переписывать сценарий клипа.

Ранее сообщалось, что Монеточка внезапно отменила концерт в московском клубе Gipsy. По словам исполнительницы, это произошло из-за несоблюдения райдера. Однако организаторы заявили, что артистка искажает события.