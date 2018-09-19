Умер Тэд Мамфорд

Сценарист и продюсер сериалов «Альф» и «Военно-полевой госпиталь МЭШ» умер в возрасте 67 лет, передает The Hollywood Reporter.

О смерти Мамфорда сообщил его двоюродный брат Джон Симс. Мамфорд умер шестого сентября в Силвер Спринг, штат Мэриленд. О причине его смерти не сообщается.

Мамфорд также был известен по работе над образовательным детским телесериалом «Электрическая компания» и был награжден за нее в 1973 году на церемонии вручения наград «Эмми». После этого он был номинирован на «Эмми» еще три раза. Он также работал над такими сериалами как «Хорошие времена», «Корни: новое поколение», «Шоу Косби», «Улица Сезам», «Кларисса все объясняет» и другими.