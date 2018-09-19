Исполнитель роли Тириона Ланнистера рассказал о сомнениях по поводу «Игры престолов»

Американский актер Питер Динклэйдж, который исполнил роль Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», рассказал об опасениях, связанных с ролью. Об этом сообщает Metro.

По словам Динклэйджа, он не читал книги Джорджа Р. Р. Мартина до съемок и не имел представления о том, насколько сложен персонаж Тириона. Он заметил, что в прошлом «люди моего размера» много раз были недостаточно интересны для того, чтобы Динклэйдж решил их сыграть.

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Актер признался, что его опасения быстро исчезли, и добавил, что ему сложно было расставаться с героем, которого он «обожал».

«Я был не только частью великолепного телевизионного шоу, но и частью громадной семьи», — сказал Динклэйдж.

Ранее исполнитель роли Джейми Ланнистера назвал его придурком.