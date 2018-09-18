Порноактриса сравнила пенис Трампа с мухомором из «Марио»

Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) в своей книге «Полное разоблачение» поделилась впечатлениями от секса с президентом США Дональдом Трампом, сообщает MediaIte.

В частности, она заявила, что пенис президента США «меньше среднего», но все же «не катастрофически маленький».

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«Он знает, что у него необычный пенис. Голова похожа на огромный гриб», — написала она.

Кроме того, Дэниэлс сравнила пенис Трампа с героем видеоигр «Марио» человекоподобным грибом Тоадом.

Президент США Дональд Трамп не раз отрицал связь с порноактрисой. Тем не менее, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался, что выплатил деньги Сторми Дэниелс за молчание по поручению президента США.