Стали известны лучшие сериалы по версии «Эмми»

Премию «Эмми» как лучший драматический сериал получила «Игра престолов». Трансляцию церемонии вели американские телеканалы.

Питер Динклейдж, исполнивший в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, получил премию за лучшую мужскую роль второго плана.

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Лучшим комедийным сериалом признали «Удивительную миссис Мейзел», который собрал наибольшее количество наград. Исполнительница главной роли Рэйчел Броснахан получила «Эмми» как лучшая актриса комедийного сериала, а за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале премия досталась Алекс Борштейн. Кроме того, статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий получила Эми Шерман-Палладино.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии вручения «Эмми»